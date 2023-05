Scorpionsi Tallinna kontserdile tuleb enim väliskülastajaid Lätist

Kuna Scorpionsi Eesti kontsert on lähiregioonis ainuke, siis tuleb enim väliskülastajaid just Lätist ja Soomest. Tänase seisuga on Lätist ostetud üle tuhande pileti ning Soome on üle 800 piletiga teisel kohal.

„Kokku on välismaalt Tallinna kontserdile ostetud tänase seisuga ligi 3000 piletit,“ ütles Scorpionsi Eesti kontserdi avalike suhete juht Reno Hekkonens. „Kontsertturism on tõsusutrendil kogu Euroopas ja kui välisturist tuleb Eestisse spetsiaalselt lemmikartisti kontserdile, siis aitab see otseselt ka paljusid teisi meie majanduse valdkondi,“ ütles Hekkonens.

Enim kontserdihuvilisi Eesti lõikes on Harjumaa järel Ida-Virumaal, millele järgneb Tartumaa.

Viimati kümme aastat tagasi Eestis esinenud muusikalegend toob kaasa oma siiamaani võimsaima live-produktsiooni.

Ligi 60 aastat maailma muusikalaval tegutsenud Scorpions on ajastu üks suurmaid sümboleid. Oma teel on ansambel jätnud tugeva jälje heavy metali, hard rocki, glam metali ja soft rocki stiilidesse. Scorpions on nii muusika kui stiiliga olnud inspiratsiooniks paljudele tänapäeva rokkstaaridele.

Scorpions on alates 1972. aasta Lonesome Crow esikalbumist kuni selleaastase Rock Believerini loonud 19 albumit, mis on müünud ligi 120 miljonit koopiat, olles müügitulult üks enimteeniv rokkartist.