INTERVJUU | Näitleja Andres Mähar elu madalperioodist: mind tabas absoluutne apaatsus. Täielik ükskõiksus

Üks pilt Vanemuise teatri näitleja Andres Mähari (45) paljudest õnnestunud rollidest on mul silme ees senini. Aastate eest mängiti Setomaal suvetükki „Obinitsa“, kus ta murtud mehena istus oma poe ees enne küüditajate saabumist, pilgus kõigi küüditatute valu. Andrese värskeim roll munk Frederickuna filmis „Apteeker Melchior“ võib aga röövida une, sest selles tõmbab ta käima piiritu hirmuspektri, manades keskaegsete müüride varjus ladina keeles: „Fletus et stridor dentium, gemitus et eiulatus, luctus et ululatus et cruciatus, stridor et clamor, timor et tremor, dolor et labor, ardor…“ (Nutt ja hammaste kiristamine, oigamine ja ulgumine, lein, oigamine ja piin – toim.)