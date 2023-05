Sensatsiooniline sotsiaalmeedia staar Hasbulla arreteeriti ohtliku käitumise eest Venemaal

Hasbulla selgitas oma sotsiaalmeedias, et neil ei olnud poistega halbu kavatsusi, nad lihtsalt natuke mängisid ja nüüd ongi aus oma tegude eest vastutada. Samuti kinnitas ta, et ei seisnud enda autos ja rõhutas, et sellist viga enam ei kordu. „Otsustasime natuke haipida (elevust tekitada - toim.), halb haip on ka haip. Rohkem sellist asja ei kordu. Vabandame. Natuke mängisime, nüüd peame selle eest vastutama.“