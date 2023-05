FOTOD | Ellen Kilgas renoveeris koos elukaaslasega korteri: seda sai pikalt mõeldud, nüüd tegime ära

„Korteri uuestisünd on imeline! Olime tandem algusest lõpuni,“ kiidab Ellen. Värskendust ja uut hingamist vajas Ropka linnaosas asuv korter ammu. „Seda sai pikalt mõeldud, nüüd tegime ära. Korter on minu oma ja mulle väga armas. See on mõnusa energiaga koht. Kui muidu olen olnud ju pealinnatüdruk, siis just sinna on mul alati olnud eriline tunne tulla. Rohelus ja linnulaul, kastani- ja toomingapuud ümberringi.“