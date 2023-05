Nagu sahistati! Soome peaminister Sanna Marin lahutab abielu

„Andsime koos lahutuse sisse. Oleme tänulikud 19 ühise aasta ja meie kalli tütre eest. Me oleme jätkuvalt parimad sõbrad, teineteisele lähedased ja armastavad vanemad. Me näeme teineteist ka edaspidi, et veeta koos aega perena ja üksteisega. Loodame, et austate meie privaatsust. Rohkem me seda enam ei kommenteeri.“