REPORTAAŽ | On mõistetamatu, kuidas Eestit nii nõrgast poolfinaalist edasi ei ennustata

Pean ausalt tunnistama, et erinevaid Eesti Laule, Eurovisione ja muud sellist on raske arvustada saalis istudes. Iga lugu ja kuum Küprose laulja on sul käeulatuses. Sa ei saa lihtsalt kainelt mõtelda. Sama asi on ka Eesti esindajate arvustamises - no ma ei saa midagi teha, et mul sinimustvalged prillid pidevalt ette kukuvad. Aga ma vähemalt proovisin erapooletuks jääda ja vaatasin poolfinaali, nagu vaataks seda keskmine eurooplane.