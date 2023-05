Mihkel Mattisen teeb tänuväärset tööd ja otsib Robinile kodu: kaasa aitavad mitmed teised kuulsused

Smuuli tänavalt võõrandatud koer vajab kiiresti kodu! Eelmisel nädalal kihas sotsiaalmeedia postitustest koera kohta, kes elas väga viletsates tingimustes Smuuli teel, Tallinnas. Koera avastasid lapsed ning info edastati Eesti Loomakaitse Liidule. Koerakese küüned olid lausa krussis ning oli üldse ime, kuidas ta kõnida sai. Joogivesi puudus ja söögiks oli saiaviil. Koer oli ketis ning elas väga kehvas kuudis kinnistul, kus enam ei elatud. PTA võõrandas koera Liidule ning koer on sellest ajast kliinikus. Algselt arvatud kärntõbi ei saanud kinnitust, koerake pesti puhtaks, tehti kõik vajalikud protseduurid ning nüüd on see tipp-topp poiss valmis minema päriskoju!



Robin on väga sõbralik, autosõidul käitub rahulikult, ei ole agressiivne ja lärmakas ei tänaval ega kodus. Väga rahulik. Rihma ei tiri, käib rahulikult kõrval. Igati ideaalne koer, kellel on ees veel nii mõnedki toredad aastad. Täielik kaisukaru, kui aus olla. Armastab üle kõige paitamist ja musitamist ja pehmet pesa, kus magada.



Otsime Robinile hoiu- vôi päriskodu. Pigem päriskodu, et loomakesel rohkem stressi keskonnavahetusega ei oleks. Sobib ideaalselt ka korteri(ka väikese) koeraks, ainult et olemas peaks olema lift. Liiga palju treppe pole koerale parim, nagu selgus praeguses hoiukodus. Ta ei näri ega haugu, kui üksi koju jätta, lihtsalt läheb magama.



Koeral on olemas kõik uued asjad- pesa, jalutusrihm, kaelarihm, mänguasjad, hügieenitooted ning ka söök.



Kontakt Eesti Loomakaitse Liit +372 5194 6146