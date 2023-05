Eurovisioni suurfavoriit Käärijä: tahan olla Soome kõige kõvem live-esineja ja töötan selle nimel, et see juhtuks

Soome võit avaks Käärijä sõnul talle palju uusi uksi. „Siis võiks juhtuda nii mõndagi. Lahe ongi see, kui ei tea, mis uksi see avab, sest iga päev juhtub midagi uut. Juba Eurovisioonile tulek avas uue ukse. Kui võit peaks tulema, siis ma ei tea, mis juhtuda võib, aga põnev on oodata ja selle poole pürgida.“

Soomlane tõdes, et unistab edukast ja pikast karjäärist. „Ma olen muusikat kümme aastat kirjutanud ja saan sellest nüüd kasu,“ ütles ta ning lisas, et tahab palju uut muusikat kirjutada. „Ma tahan olla Soome kõige kõvem live-esineja ja töötan selle nimel, et see juhtuks.“