Kas see ennatlik ei ole? Soomlased teevad esimesi samme Eurovisioni korraldamiseks, vene oligarhide tõttu ei pruugi võistlus Helsingis toimuda

Soome esindajast Käärijäst on saanud täielik Eurovisioni rahvalemmik. Kohati tundub, et Liverpoolis on rohkem märgata Soome lippe kui Suurbritannia enda omi ning loost „Cha Cha Cha“ on saanud ka hitt sotsiaalmeedias. Mitmed põhjanaabrite väljaanded sahistavad, et Soomes tehakse juba esimesi ettevalmistusi selleks, mis saaks pärast nende võitu.