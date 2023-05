Väga uhke! Rihanna avaldas, millise nime ta oma pisipojale pani

Daily Maili teatel on lapse nimi RZA Athelston Mayers. Arvatakse, et pisipõnn on saanud nime produtsendi ja räppari RZA järgi.

Lauljanna avaldas mõni aeg tagasi, et teise raseduse ajal meeldib talle süüa pastat. Oma esimese raseduse ajal olid tal aga hoopis teistsugused isud – tollal tahtis ta väga magusat süüa. Tema magusalembus oligi osaliselt põhjuseks, miks ta tollal pidi oma lähedastele sõbrannadele rääkima, et on beebiootel. „Mul oli raske oma rasedust sõbrannade eest varjata, sest nad on pidevalt koos minuga ja teavad mu harjumusi.“