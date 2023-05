Hooaja viimane „Südamesoov“ aitab täide viia ootamatult ema kaotanud suurpere unistuse

Kristo ja Moonika kohtusid neli aastat tagasi ja ühendasid oma armsad pered. Kahepeale kokku olid neist saanud nüüd seitsme lapse vanemad – Kristol varasemast abielust 2 ja Moonikal 5 last. Koos ostsid nad Tartumaale maja, kuhu ühise pingutuse järel pidi mahtuma ära kogu nende suur, kuid hästi toimiv perekond. Kuldsete kätega Kristo ja usina Moonika jaoks ei olnud küsimustki, kas vanast talumajast asja saab – kõik oli vaid aja küsimus ning pidevalt oli midagi töös.

Samas ei unustanud nad kodu ja pere kõrvalt kunagi ka teisi, kes abi vajavad. Kristo on pidevalt olnud vabatahtlikuna abis Tartu Pereliidus, abistanud oma pottsepa- ja korstnapühkija meisterlikkusega hädasti abi vajavaid inimesi ning aidanud kaasa ka ühe „Südamesoovi“ tähtsa unistuse täitmisele. Just tema oli see, kes eelmisel kevadel tublile hooldajale Veerale uue ahju ehitas.

Eelmisel aastal said Kristo ja Moonika rõõmsa uudise – septembris liitus nendega pesamuna Christen. Kuid vaid 1,5 kuud hiljem tabas perekonda ootamatu tragöödia. Moonika oli tegusa päeva järel voodisse heitnud, kui Kristo sai aru, et abikaasa ei ole lihtsalt suurest väsimusest hetkega uinunud – ta ei hinganud enam. Võitluses Moonika elu eest pingutasid nii Kristo, Moonika vanim tütar Johanna kui kiirabi- ja haiglatöötajad, kuid peagi sai selgeks, et suure pere ema ei ole enam võimalik päästa. Kristo ja tema kahe poja jaoks tähendas Moonika surm aga veelgi enamat. Ajalugu oleks justkui kordunud, sest vaid mõned aastad varem oli surnud ka mehe eksabikaasa.