Popstaar Britney Spears on kirjutamas äärmiselt avameelset raamatut oma elust ja läbielamistest, kuid nüüd on teose ilmumise osas tekkinud tõrked. Nimelt tõmbavad paljud kuulsused raamatu kirjastamisele pidurit, et Spearsi paljastused kunagi müügilettidele ei jõuaks.