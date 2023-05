OTSEBLOGI LIVERPOOLIST | Eesti tõehetk on saabunud! Kas Alika pääseb finaali?

Eesti astub Eurovisioni teises poolfinaalis lavale neljandana. Täielik esinemisjärjekord täna õhtul on:

1. Taani | Reiley - Breaking My Heart

2. Armeenia | Brunette - Future Lover

3. Rumeenia | Theodor Andrei - D.G.T. (Off and On)

4. Eesti | Alika - Bridges

5. Belgia | Gustaph - Because Of You

6. Küpros | Andrew Lambrou - Break A Broken Heart

7. Island | Diljá - Power

8. Kreeka | Victor Vernicos - What They Say

9. Poola | Blanka - Solo

10. Sloveenia | Joker Out - Carpe Diem

11. Gruusia | Iru - Echo

12. San Marino | Piqued Jacks - Like An Animal

13. Austria | Teya & Salena - Who The Hell Is Edgar?

14. Albaania | Albina & Familja Kelmendi - Duje

15. Leedu | Monika Linkytė - Stay

16. Austraalia | Voyager - Promise

Samuti saavad teises poolfinaalis hääletada televaatajad Hispaaniast, Ukrainast ja Suurbritanniast.