Armas valik! 79-aastaselt taas isaks saanud Robert De Niro pani pisitütrele kõlava nime

Neljapäeval Ameerikas eetrisse läinud saate „CBS Mornings“ saatejuht Gayle King avaldas televaatajatele, et tuntud näitleja sai 6. aprillil pisitütre isaks ning tüdrukutirtsule on pandud kõlav nimi. Kõigest kuu vanune preili kannab nime Gia Virgina Chin-De Niro. Sündides oli laps kaalunud 3,8 kilogrammi.

Saatejuht ütles televaatajatele, et De Niro sõnul oli Gia Virgina planeeritud laps ning nii tema kui ka De Niro partner Tiffany Chen (64) tahtsid mõlemad last saada. „Nad on meeletult õnnelikud. Ta toodi siia ilma armastusest. Robert on väga vaimustunud temast,“ vahendas saatejuht näitleja sõnu.

Saates jagati televaatajatega ka pilti Roberti ja Tiffany lapsest.

Robert ja Tiffany jäid kaamerate ette tänavu märtsis, kuid siis ei soostunud filmistaar oma kallima identiteeti avalikustama. Paar jäi kaamerate ette õhtusöögile siirdudes ning tollal oli näha, et Chen on beebiootel, vahendab Page Six.

Esimesed kõlakad De Niro ja Cheni suhte kohta hakkasid levima 2021. aastal, kui neid märgati käsikäes Prantsusmaal jalutamas.

De Nirol on varasematest suhetest kuus last. Oma esimese naise Diahnne Abbottiga on tal tütar Drena ja poeg Raphael, oma endise tüdruksõbra Toukie Smithiga kaksikud Julian ja Aaron, ning endise abikaasa Grace Hightoweriga poeg Elliot ja tütar Helen Grace. De Niro ja Hightower abiellusid 1997. aastal ja olid koos 21 aastat.