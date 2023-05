KLÕPSUD | Äsja lahutanud ärimees Sten-Erik Jantson poseeris uue armastatuga esimest korda fotodel

Kroonika kirjutas kaks nädalat tagasi, et meelelahutusärimehe Sten-Erik Jantsoni ja tema abikaasa Daana Suun-Jantsoni abielu on läbi saanud ning paar on lahutanud. Abielu kõrvalt sai Sten-Erik lapse modelli Elina Kovalenkoga, kes tema uus armastatu on. Nüüd on Kovalenko teinud esimese postituse, kus poseerib koos Jantsoniga ehk paar on kõnekeeles instaametlikus suhtes.