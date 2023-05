Eesti muusikud reageerivad Alika Eurovisioni esitusele: Alika ruulib, aga lugu ise on nagu vandenõukate argipäev

Getter Jaani kirjutas, et Alika oli Eurovisionil lihtsalt imeline. „Saadame sulle palju palju armastust!“ kirjutas ta.

Marju Läniku sõnul oli Alika esitus viimseni lihvitud ja lihtsalt suurepärane. „Nüüd tulgu, mis tuleb, aga ta on igati finaalipääsu ära teeninud. Hoidkem pöialt!“ kirjutas ta pärast Eesti esitust Facebookis.

Paul Neitsov oli oma hinnangus kriitilisem. „No Alika ruulib igal juhul, aga lugu ise on nagu vandenõukate argipäev, et kohe-kohe juhtub midagi, aga tegelikult on lihtsalt sama vana plaat forever,“ säutsus ta.