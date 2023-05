„Minu näoga polnud lootuski saada eriliseks publikuvõlujaks.“ Filminäitleja Jean-Paul Belmondo ellu jäid nii poksijakarjäär kui ka kaunid naised

Tänavu 9. aprillil oleks Jean-Paul Belmondo võinud tähistada oma 90 aasta juubelit. Paraku ei vedanud aga Prantsusmaa üks tuntumaid filminäitlejaid nii pikalt välja. Tema auks 9. septembril 2021. aastal Pariisis korraldatud riiklik mälestustseremoonia tõi kokku tuhandeid inimesi. Nii kõva mees oli Belmondo, et üritusel esines Prantsusmaa president Emmanuel Macron. Ta ütles oma kõnes, et prantslased armastasid Jean-Paul Belmondod, sest ta oli nendega sarnane. Aga pigem võiks öelda, et ta oli ikka üksjagu eriline.