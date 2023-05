Andres Puusepp megastaar Beyoncé kontserdist: pean ütlema, et ma pole nii viletsat merch’i kotti mitte kunagi elus näinud

Eile ja üleeile esines Stockholmis muusikamaailma absoluutne tipp Beyoncé. Täispika nimega Beyoncé Giselle Knowles-Carter on laulja, helilooja ja enim Grammy auhindu (32 tükki) võitnud artist, keda jälgib instagramis 308 miljonit inimest. Ameeriklanna sõud käis mõlemal päeval nautimas 50 000 inimest ja esimese päeva kontserti külastasid ka meie enda muusikud ning raadiohääled.

Andres rääkis, et bänd Destiny's Child, kuhu Beyoncé 17 aastat tagasi kuulus, on kunagi olnud maailma parim tüdrukutebänd ja just sealt Beyoncé sooloartistina välja kasvaski. „Stuudio“ saatejuhi Marko Lõhmuse küsimuse peale, mis vormis lauljatar täna 41-aastasena oli, vastas Andres muigega: „Kõvasti paremas vormis kui mina.“