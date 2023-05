Püüdes Alika emaga kontakti saada, ütles Valeria, et ema Jekaterina on tööl ja vastab küsimustele esimesel võimalusel. Valeria sõnul on ema telefon kõnedest ja sõnumitest punane. Lõpuks jagas ta enda mõtteid Facebookis: „Oleme väga õnnelikud. Ta pole millegipärast mitte nüüd ainult minu oma. Mul on hea meel, et kogu Eesti teda toetab ja temasse usub! Olen selle eest nii tänulik! Las see kaunistab meie keerulist elu!“