Nädala alguses haiglasse viidud eakas Norra kuningas Harald veel koju ei pääse

Selle nädala esmaspäeval avaldas Norra kuningakoda, et kuningas Harald on viidud Oslosse riiklikku haiglasse, kus tal diagnoositi infektsioon. Monarhi tervisemure vajas haiglaravi ning Harald pidi mõned päevad arstide valvsa pilgu all veetma. Norra kuningas võttis ka haiguslehe, kuid kuninglik perekond rahustas norrakaid ja sõnas, et Haraldi seisund on stabiilne.