Armas hetk või tuline vaidlus? Huultelt lugeja tõlkis Jennifer Lopezi ja Ben Afflecki punase vaiba vestlust

Ben Affleck ja Jennifer Lopez on USA tuntud filmimaailma tegijad. Paar on olnud abielus umbes aasta ja hiljuti neid nähti punase vaiba üritusel tulist vestlust pidamas. Nimelt tundus fännidele, et Benil ja Jenniferil oli mingi kana kitkuda, aga huultelt lugeja tõestas, et tegemist oli tegelikult väga normaalse vestlusega.