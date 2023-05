KROONIKA PODCAST | Katrin Lust räägib suu puhtaks: olen toksilised inimesed oma elust eemaldanud

Katrin Lust tunnistab, et kui number nelikümmend lõi tema elus ette, siis tundis ta erakordset enesekindlust. Samas võitleb ta teletööd tehes nii emotsioonidega, mis paratamatult kaasnevad olulisi lugusid lahates kui ka kadedusega, mida on toonud kaasa saate populaarsus. Katrin on oma elu teinud ka olulise otsuse - kõik toksilised inimesed on ta samm sammu haaval oma elust eemaldanud.