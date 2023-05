Mikk Saar avaldas, miks ta metsatehnikuks õppima läks: see oli keskeakriis

Kuigi Mikul on Luua metsanduskooli lõpetamisest pea kaks aastat möödas, pole ta metsatehnikuna tööle asunud. „Otseselt tööle ma kuskile pole läinud, sellepärast, et ma ikka põhitööna teen seda lauluvärki,“ avaldas ta ja lisas, et tal poleks sügiseti aega metsandusega tegeleda. „Hetkel on siuke seis, et keegi päris pooleks aastaks tööle ei taha võtta,“ ütles ta veel.

Seejärel uuris saatejuht Pille Minev, miks otsustas Mikk Luua metsanduskooli õppima asuda. „Miks ma läksin? Ma ütlen sulle ausalt - see oli keskeakriis, miks ma läksin üldse õppima midagi. See oli suurest igavusest,“ avaldas ta.

Metsatehniku eriala osas oli tal huvi tekkinud siis, kui oli Luua koolist ühe tuttava fotograafi kaudu kuulnud. Eriala tutvustuses oli välja toodud, et see on loodud neile, kellele meeldib üksi metsas käia ja kellel pole vahet, milline ilm sel ajal on. „Ma tundsin, et davai, see on midagi mulle,“ lausus laulja.

Veel rääkis Mikk sellest, et kui tema oma erialale õppima asus, oli sinna rahulik tung olnud, kuid pärast seda, kui ta oli käinud oma erialast paar korda „Ringvaate“ saares rääkimas, oli huvi metsatehniku ameti omandamise vastu tõusnud. „See on väga hea, sest neid inimesi on vaja,“ leidis Mikk.