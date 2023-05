„KAS TUNNED MIND?“ | Merilin Mälk traumast, mis siiamaani lagedale tuleb: see oli väga raske aeg minu jaoks

Kroonika saate „Kas tunned mind?“ kümnendasse ossa tuli külla Saaremaalt pärit lauljanna Merilin Mälk. Tal oli väga hea meel, et inimesed tunnevad teda eelkõige lauljana, kuid leidus neidki, kes ei teadnud, kellega tegemist. Meie teele sattus ka hulk Eesti avaliku elu tegelasi. Loomulikult ei jätnud me neiltki küsimata: kes on Merilin Mälk? Näiteks Tanel Kiik, kes tänaval telefoniga rääkis, sõnas, et tegemist on väga toreda inimesega. „Kust te neid inimesi kätte saite? Nii tore! Aga paljud inimesed ikkagi ei teadnud ka, mis on täiesti okei. Endal vahel on ka natuke naljakas, kui kuskil kuuled, et keegi sosistab su nime. Tegelikult ei ole üldse mitte mingisugust aimust, kui paljud päriselt mind teavad. See on nii tore, et päriselt ikkagi teatakse mind kui lauljat. See on tore ja armas!“