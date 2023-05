Ott Tänaku abikaasa Janika võitlusest raske haigusega: olen tänulik, et meie perest juhtus see just minuga

Ott Tänaku abikaasal Janikal avastati mullu rinnavähk. Oma võitlusest haigusega räägib Janika pühapäeval saates „Hommik Anuga“. Janika tõdes, et teekond polnud lihtne. „Kõige raskem selle juures on ikkagi see emotsionaalne pool. Just see, kui sul on pere ja sul on lähedased inimesed. Ma olen nii palju mõelnud, et ma olen tänulik, et meie perest juhtus see just minuga. Arvan, et ma ei suudaks seda üle elada, kui see oleks minu lähedase inimesega,“ tunnistas ta.