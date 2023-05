FOTOD | Nädalavahetus täis puhast rõõmu! Kalamaja rahvas tähistab saabunud suvesooja kireva tänavafestivaliga

Seekordse Kalamaja päevade keskseks kohaks on valitud Salme Kultuurikeskuse ümbrus, kuid nagu alati voolab sündmus üle terve kalamaja piirkonna.

Imeilus ilm tagas populaarse tänavafestivali esimese päeva täieliku õnnestumise ning on oodata, et pidu kestab varajaste hommikutundideni, et pühapäeval uue hooga jätkuda!