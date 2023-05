Pur Muddi liikmed veidrast esinemiskohast: tuppa minnes ja voodit nähes tundus, et pigem sõidame ilusti koju

„Juba see on hea, kui saame enda kulutatud energia tagasi toota. Sülearvutid ja trummimasinad võtavad voolu, nende osa saame kindlasti tagasi. Nii tuleb välja, et me ei võtnud midagi looduselt, vaid pigem andsime tagasi. Kogu maailm liigub loodussäästvamas suunas. Mida varem paadile hüpata, seda lihtsam on muutuse protsess. Kui me juba täna neid valikuid teeme, siis mõne aasta pärast oleme harjunud. Näiteks kui käisime Ülemiste keskuses söömas, siis panime oma elektriauto laadima – aku täitus tunni ajaga 20% võrra. Tore on ennast vaikselt harjutada,“ sõnas Joonatan.