Soome väljaande Iltalehti esiuudis pühapäeval mõned minutid enne kümmet on see, et neid Eurovisionil esindanud artist Käärijä vabandab oma tulemuse pärast. Loos tuuakse välja, et Käärijä oli finaalis teiseks tulemise üle olnud silmanähtavalt pettunud ning pärast olukorra seedimist on ta pöördunud sotsiaalmeediasse, et oma mõtteid väljendada. „5 minutit enne esinemist olin veel võidus kindel. Ma ei võitnud. Aitäh ja vabandust,“ kirjutas põhjanaabrite eurolaulik pühapäeva hommikul Instagramis ja jagas endast pilti.