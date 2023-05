„Üksindus, ja ka alkohol on see, mis muusikuid rajalt viib.“ Nii tõdeb hiljuti meie seast 62aastasena lahkunud legendaarse muusiku Henry Laksi hea sõber Heini Vaikmaa. Seda aga, et Henry jättis lahkudes paljude hinge suure augu, kinnitavad nukral meelel ka teised tema lähedased ja tuttavad.