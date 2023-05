Mari Ojasaar sündmusterohkest aastast: olen ikka kuskil vahepealses seisundis

„Arvan, et ma ei ole veel valmis tagasi vaatama, sest selleks, et sellist asja läbi teha... Olen ikka kuskil vahepealses seisundis, kuid tunnen, et hakkan sellest vaikselt välja tulema,“ ütles Ojasaar vastuseks Õhtulehe küsimusele, et kuidas ta vaatab tagasi aastale 2022, mil suri ta õde, sündis imik ja leidis aset pulmapidu.

„Selles on olnud ellujäämisinstinkti, lihtsalt soovi minna edasi, elada hetkes. Selles on palju uduseid ja hämaraid aegu, millest läbi minnes ma paljutki ei mäleta. See on keha kaitserefleks, minna päevast lihtsalt jõuga läbi,“ rääkis Ojasaar.

Hiljutises Pere ja Kodu kaaneloos rääkis lasteraamatute autor ja kunstnik Mari Ojasaar-Parve sellest, kuidas viimased poolteist aastat on talle õpetanud tänulikkust ja seda, et ta suhtleb oma varalahkunud õe Kristiga siiani omal moel.

2022. aastal on Maril tulnud üle elada väga valus elumuutus – jaanuari algul lahkus pärast rasket haigust tema kaksikõde Kristi. Mari rääkis sama aasta maikuus „Hommik Anuga“ saates, et mõlemad kaksikõed üritasid elada võimalikult tervislikult, kuid paraku diagnoositi Kristi Ojasaarel kopsuvähk. „Kahjuks arstid ütlesid ka, et lihtsalt väga suur ebaõnn – neljas staadium ja et see nii läks,“ rääkis Mari toona.

„Proovisime anda parima, et seda saaks ravida, aga meil ei õnnestunud,“ tunnistas naine. Mari Ojasaar jäi samaaegselt ka beebiootele, mistõttu on aasta olnud tema jaoks väga emotsionaalne.

Ta ütles, et leinaga on aidanud toime tulla kolm asja. „Need asjad peab leidma enda jaoks, mis viivad edasi,“ rääkis Mari. „Üks on kindlasti minu inimesed – mu pere, mu lapsed. Mõnikord mõtleme, et me hoiame oma lapsi, aga tegelikult hoiavad lapsed meid palju rohkem.“ Ühtlasi on teda aidanud ka joonistamine ning looduses viibimine.

Ettevõtja Jesper Parve ja kunstnik Mari Ojasaar sõudsid möödunud aasta juulikuus abieluranda. Paaril on kolm last: pojad Aaron Troy (9), Thor Ragnar (5) ning tütar Maria Luna (1,3).