Tallinna jõuab kuulus vokaalgrupp Il Divo, kes elas aastaid tagasi üle raske kaotuse

Il Divo tänased liikmed – David Miller Ameerikast, Sebastien Izambard Prantsusmaalt ja Urs Buhler Šveitsist – laulavad inglise, hispaania ja itaalia keeles. Il Divoga liitub tuuril erikülaline, Mehhiko-Ameerika bariton Steven LaBrie.

Il Divo, mida on kiidetud kui rahvusvahelise muusikaajaloo äriliselt edukaimat klassikalise crossoveri gruppi, on saavutanud alates asutamisest märkimisväärset edu. Il Divo on müünud üle 30 miljoni albumi ning saavutanud 33 riigis muljetavaldava 160 kuld- ja plaatinaalbumi staatuse. Kollektiiv tegi ajalugu kui esimene klassikaline crossover artist, kes debüteeris Billboardi Top 200 edetabelis esikohal.

„Me ei tee lihtsalt muusikat, vaid loome elamusi. Tahame, et inimesed liiguksid muusika abil teise kohta; tunneksid midagi, mida nad pole varem tundnud,“ ütles David Miller. „Otsime kogu aeg võimalusi, kuidas end proovile panna ja riske võtta. Meie jaoks on oluline artistide ja muusikutena areneda.“

Il Divo lõi kvartetina 2003. aastal Suurbritannias legendaarne muusikaprodutsent Simon Cowell. Üle maailma pärit muusikud olid tollal mõõdukalt tuntud. Sellest ajast alates on Il Divost saanud rahvusvaheline sensatsioon ning grupi liikmed on saanud kuulsaks oma dünaamilise lavalise kohaloleku ja kaasahaaravate esituste poolest.

„Minu jaoks on laulmine inimestega ühenduse loomine. Kui sa esined ja näed, millist mõju sinu muusika kellelegi avaldab, on see uskumatu tunne,“ ütles Miller. „Tahame, et meie muusika oleks kõigile kättesaadav, olenemata nende taustast või muusikalisest maitsest. Otsime alati võimalusi, kuidas oma muusikasse erinevaid žanre ja stiile kaasata.“