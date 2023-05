FOTOD | Järjekordne drastiline otsus. Pidevalt oma välimust muutvat Jonah Hilli ei tunneks enam tänaval ära

39-aastane Hill jäi paparatsode kaamerate ette nädalavahetusel Malibus jalutades, vahendab Briti meedia. Fotodelt on näha, et Hilli kaal on veelgi vähenenud ja ta on kasvatanud endale tiheda habeme.

Meedia sõnul oli Hill enne kaamerate ette sattumist oma surfivarustuse ühte kohalikku töökotta viinud, et tõenäoliselt lasta see hooajaks korda seada.

Tuntud näitleja kandis lühikesi pükse ja T-särki, näidates nii suurt osa oma kehale tehtud tätoveeringutest.

Värskete fotode ilmumine pani muidugi inimesed sotsiaalmeedias neid kommenteerima. „Jeesus. Jonah Hill on nii ku**dima väikeseks jäänud,“ kommenteeris näiteks üks kasutaja Twitteris. „Ta näeb välja nagu Tom Hanks filmis „Kaldale uhutud“,“ naljatles teine.

Hill on aastate jooksul avalikult tunnistanud, et ülekaalulisus on lapsest saati tema elu seganud. Netflixi dokumentaalis „Stutz“ ütles ta, et väiksena püüti teda pidevalt dieedile panna ja rõhutati, et tema välimusel on justkui midagi viga.

„Aga kunagi ei mõeldud mind dieedile pannes või rohkem liigutama sundides minu psüühikale. Ma lihtsalt soovin, et mind oleks kuidagi teisiti koheldud,“ märkis ta.

Hill on ka rääkinud, et Channing Tatum, tema ekraanipartner menufilmist „21 Jump Street“, oli 2011. aastal üks neist, kes andis talle jõudu, tuge ja teadmisi, et hakata kaalu langetama.