Lätist on saanud Baltimaade häbiplekk Eurovisionil. Kui Eesti ja Leedu on viimase kümnendi jooksul jäänud vaid mõned korrad finaali ukse taha, siis Läti on suutnud alates 2009. aastast pääseda lõppvõistlusele vaid kahel korral. Ka sel aastal tuli suure pettumusega hinges Riiga tagasi lennata.