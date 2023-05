Kas kuningas peab elektri välja lülitama? Prints Andrew lihtsalt keeldub oma residentsist välja kolimast

Nädal tagasi kuningaks kroonitud Charles proovib kuninglikke kulusid kärpida ning teeb kuninglike residentside osas muutuseid, mis kõigile sobida ei pruugi. Tema plaanide järgi peaks ametlikult üksinda elav Andrew kolima nelja magamistoaga Frogmore Cottage'i. Varem oli see prints Harry ja Meghan Markle'i ametlik kodu ning pärast nende USAsse kolimist läks see printsess Eugenie kätte.

Briti meedia andmetel on Andrew aga ülimalt jonnakas. Tema praegune kodu Royal Lodge on aga seitsme magamistoaga ning see läks printsi kasutusse ajal, kui ta oli veel töötamas kuningliku perekonna heaks ning tema printsessidest kaks tütart olid temaga koos elamas. Siis oli nii suure häärberi kasutamine mõistlik. Antud maja ja selle juurde kuuluvate abihoonete väärtuseks hinnatakse 34 miljonit naela.