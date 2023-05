Hailey Bieber avaldas põhjuse, miks neil Justiniga lapsi pole: Ma tahaks nii väga, aga ma kardan

Modell ja meigiliini Rhode asutaja Hailey Bieber rääkis The Sunday Timesile, et ta kardab lastesaamisega kaasnevat kiusu. „Ma tahan lapsi nii väga, aga ma kardan. Sellest juba piisab, et inimesed räägivad mu abikaasa või sõprade kohta [negatiivselt]. Ma ei kujutaks ette, kui peaksin silmitsi seisma inimestega, kes räägivad laste kohta asju [negatiivselt]... Me saame anda endast ainult parima, et neid kasvatada. Kuni nad tunnevad ennast armastatuna ning turvaliselt.“

Justin ja Hailey abiellusid 2018. aastal. Pärast pulmapidustusi ütles Hailey Araabia Vogue'ile, et ta on pereloomiseks valmis. „Ma armastan lapsi ja ei suuda ära oodata, et enda omi saada. Ma ütleksin, et praegu selline reaalsus on juba lähedal, aga kindasti mitte kohe.“

2020. aastal tõdes Justin Ellen DeGeneres telesaates, et temagi on nii mitmeks lapseks valmis: „kui palju Hailey on valmis endast välja suruma.“ Justin rääkis, et sooviks endale väikest hõimu, aga et ikkagi laste ema otsustab mitu kokku, kuna tegemist on Hailey kehaga. Kui saatejuht Ellen küsis, miks paaril lapsi juba praegu pole, vastas Justin, et mingit probleemi tegelikult pole. „Ma arvan, et Haileyl on veel asju, mida tal on naisena vaja saavutada ja ma arvan.. Et ta pole veel valmis. Ja see on okei.“