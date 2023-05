KUULA | Just nii kõlab Eurovisioni võidulugu „Tattoo“ eesti keeles ja Ollie esituses

Laulja kommenteeris Loreeni võidulugu saates lähemalt ja sõnas, et „Tattoo“ meeldis talle vähem kui see lugu, mis Eurovisioni võitma pidi ning viitas, et tema hoidis Soome loole „Cha Cha Cha“ pöialt. Seejärel kiitis ta Leelo Tungalt Loreeni loo eestikeelsete sõnade eest. „Ta on kõik välja kalkuleerinud ilusasti. Mul oli väga lihtne võtta sõnad ette ja hakata tegema,“ sõnas ta ja lisas, et „Tattood“ pole raske laulda.