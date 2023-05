Kanadast pärit artist The Weeknd on oma legendaarset lavanime kasutanud üle kümne aasta, kui tema esimesed palad aastal 2011 ilmavalgust nägid. Nüüd on muusik aga tõdenud, et soovib oma The Weekndi alter ego „ära tappa“ ja teha muusikat uue nime alt.