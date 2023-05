Jamie Foxxi tervisemure lahenes: näitleja tütre sõnul on filmistaar juba nädalaid haiglast väljas

Möödunud nädalal avaldas Ameerika väljaanne Radar Online, et Jamie perekond valmistub pärast näitleja salapärast terviseriket kõige hullemaks. Veel kirjutas Radar Online, et Jamie on haigla intensiivraviosakonnas hingamisaparaadi all. Uudis ei jäänud märkamata Jamie tütrel, kes meediaväljaande sotsiaalmeedias häbiposti pani ning tõe oma isa tervisliku seisundi kohta avaldas.

„Kurb näha, et meedia selliseid asju kirjutab. Mu isa on haiglast väljas juba nädalaid ning kosub. Tegelikult mängis ta eile pickelballi. Aitäh kõigile palvete ja toetuse eest,“ kirjutas Corinne möödunud nädalal Instagramis. Näitleja tütar ei avaldanud, mis tema isaga täpsemalt juhtus, et too haiglaravi vajas.

Eelmisel kuul haiglasse viidud Foxxi terviserikke kohta pole palju infot. Teada on vaid see, et Jamie terviserike juhtus ajal, kui toimusid filmi „Back in Action“ võtted. Nädal pärast haiglasse sattumist sõnas üks Foxxi hea sõber, et näitleja on paranemas. 21. aprillil paljastas üks teine allikas, et Foxxiga on kõik okei pärast õnnetust. „Ta on ikka veel haiglas ja arstid teevad uuringuid, kuid ta on ärkvel. Nad hoiavad teda jälgimise all,“ avaldas too allikas tollal.