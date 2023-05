Sahinad: Madonna ja temast ligi kaks korda noorem muusik on kontsertturnee proovides naeruväärselt lähedaseks saanud

Nüüd on nad harjutamas koos Madonna maailmaturnee jaoks ning veedavad seetõttu palju koos aega. Popstaari taustatantsijate sõnul on muusikute läbisaamine väga lähedane ja kaisutav, kohati lausa niivõrd lähedane, et tantsijatel hakkas piinlik. „Inimesed otsustasid lahkuda ja jätta nad kahekesi, et nad saaksid tegeleda sellega, mis iganes nende vahel on toimumas,“ avaldas üks allikas väljaandele Page Six.