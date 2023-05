Ära maga maha! „Villat“ ei saa varsti enam vaadata

„Villa“ oli eelmisel aastal Eesti kuumim uus reality, kus grupp noori ja vallalisi kolisid kuuks ajaks Vahemereäärsesse luksusvillasse, et võistelda 30 tuhande euro nimel, veeta oma elu parim suvi ja leida oma eluarmastus.

Kui sa veel näinud ei ole, siis kes on „Villas“?

1. Kaisa (25) on imekaunis ja mõõdukalt tagasihoidlik Tallinna neiu, kes igapäevaselt töötab turundajana ent iga oma vaba hetke pühendab enda YouTube’i kanalile sisu luues. Sealt võib ta nii mõnelegi juba varem tuttav olla. Tema kireks on teemad, mis on seotud moe, ilu ja kõige kauniga. Kaisa sõnul läks ta „Villasse“ otsima kaaslast ja sõpru kui ka võitu.

2. Katriin (23) on Tallinnast pärit eratreener, kelle jaoks on regulaarne trenn ja õige toitumine elu lahutamatud osad. Katriini naeratus on nakkav ning ei jää kindlasti märkamatuks mitte ühelegi vaatajale. Ta on väga võistlushimuline nii era- kui tööelus.

3. Liis (23) on energiast pulbitsev Lõuna-Eesti tüdruk, kes kolis hiljuti Tallinna, et panna ennast proovile suurlinna melus. Tal ei ole ole väga palju sõbrannasid ja eelistab pigem noormeeste seltskonda. Poisi südame võitmiseks piisab kaunil neiul vaid korra enda helesiniste silmade pilgutamisest.

4. Diana (21) on Armeenia juurtega kaunitar, kelle temperamenti on tunda ka läbi teleekraani. Tema jaoks on võidusumma kõrval olulisemad suhted, mida Villast leida võib. Ta peab enda nõrgaks küljeks seda, et armub vahel liiga kiiresti.

5. Annabel (22) on Tallinnas elav noor neiu, kelle lemmik teema on kõik seksuaalsusega seonduv. Ta jagab sel teemal ka teistele naistele näpunäiteid. Annabel ei häbene midagi ega kedagi ja läheb Villasse eelkõige selleks, et kogeda enda elu suurimat seiklust ja pidada Vahemere ääres maha üks meeldejääv kolmenädalane pidu.