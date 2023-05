Taaskord haigevoodis: Keili Sükijainen käis järjekordsel operatsioonil

Sükijainen otsustas oma Instagrami jälgijate küsimustele vastata ning paljastaski tõsiasja, et mõned päevad tagasi käis ta doktor Madis Rahu noa all. Tegemist oli ristatisideme operatsiooniga, mida telenägu pikalt pidi ootama.

Nimelt sattus Sükijainen juba eelmisel suvel tenniselaagris treenides erakorralise meditsiini osakonda. „Suutsin viimases trennis oma põlve nii uskumatult õnnetult sisuliselt pooleks astuda ja lõpetasin kiirabiga EMOs ning nüüd olen suve lõpuni preili robot-jalg,“ selgitas ta. Sükijainen lootis toona, et ei peagi antud probleemiga sügisel operatsioonile minema. Nüüd jõudis kätte kevad, kuid ikkagi tuli kirurgi juurde pöörduda.

Saatejuht ise hellitab lootust, et saab varsti tennisreketi järgi haarata. „Nüüd väike taastumine ning varsti olengi tagasi spordiväljakul oma uue vinge põlvega,“ teatas Sükijainen täna.

Viimati käis saatejuht operatsioonil märtsi lõpus, kui temaga juhtus kodus kurioosne õnnetus. Nimelt koperdas ta oma voodiääre otsa nii õnnetult, et tema sõrm käis tagurpidi ning tal tekkis luumurd. Arstid teatasid talle, et tegemist pole murruga, mida saab lihtsalt kipsi panna, vaid see vajab noa alla minekut.