Kohus võttis Sanna Marini lahutuspaberid vastu, kuid peaminister niipea veel ametlikult vallaliseks ei saa

Täna teatas Pirkanmaa kohus, et paberid on võetud vastu, kuid lahutust ei määrata vähemalt enne sügist, sest siis saab läbi kohustuslik järelemõtlemise aeg. Nimelt näeb Soome seadus ette, et enne lõplikku lahutust tuleb oodata veel kuus kuud ja siis tuleb esitada uus avaldus.

Kuna Soome peaminister andis lahutuspaberid sisse 11. mail, seega saab uut taotlust esitada mitte varem kui 12. novembril 2023. Ka pärast seda on võimalik veel pool aastat kaaluda ehk uued paberid saab anda kõige hiljemalt sisse 13. mail 2024. See tähendab seda, et sisuliselt on Marinil ja Räikkönenil veel aasta aega ümber mõelda.