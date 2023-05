Loreeni võit inspireeris: suunamudija Anita Sibul loodab järgmine aasta Eurovisionile sõita!

Tuleb välja, et suurema osa enda ajast välismaal elav naine on juba mõnda aega fännanud Rootsile võidu toonud Loreeni lugu „Tatoo“. „Olin juba mitu kuud enne tänast täielikult kinni Loreeni laulust - see on meistriteos. Kas olete sama õnnelik kui mina või arvate, et keegi teine oleks pidanud võitma?“ uuris Sibul oma jälgijate käest. Kuna Rootsi võitluslugu tähendab tema jaoks nii palju siis on Sibulal tekkinud ka endal plaan kaeda suur lauluvõistlus järgmisel aastal naaberiigis üle.