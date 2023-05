Märt Avandi „Laseris“ narkosõltuvusega võitlusest ja talle soovitatud ravimeetoditest: minge p**sse noh, ärge tulge rääkima!

Kuigi Avandi tunnistas kolm kuud tagasi, et tarvitas kokaiini lausa kümme aastat ning on alles mõned kuud prii olnud, siis värskes intervjuus „Laserile“ tõdes ta, et loobumismõtted olid tal peas juba mitme aasta eest. Nimelt plaanis ta keelatud ainega lõpparve teha juba siis, kui oli kolm aastat tarvitanud, kuid toona ta ei pöördunud veel kuskile. Ta arvas, et saab oma jõududega hakkama.