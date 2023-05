On loodud uus plaadifirma nimega Kurvad Uudised, millega on tänaseks liitunud juba esimene artist Boipepperoni. Värske plaadifirma omanikud on muusikamaailma tegijad - kaks 5MIINUST lõdvikut, üks endine Universal Musicu mees ja lisaks veel kahe tuntud muusiku pojad.