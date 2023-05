VIDEO | Johnny Depp pisarates: seitsmeminutiline seisev ovatsioon muutis näitleja sentimentaalseks

Kuninga roll on esimene, mille Johnny Depp pärast kohtuprotsessi eksabikaasa Amber Heardiga vastu võttis. Amberi toetajad protestisid filmi näitamise vastu ja väljendasid oma pahameelt ka sotsiaalmeedias. Cannes'i filmifestivali juht Thierry Fremaux ütles ajakirjanikele, et tema ei tea näitleja reputatsioonist USAs midagi. „Ma ei tea Johnny Deppi kuvandit Ameerika Ühendriikides. Tõtt-öelda on minu elus ainult üks reegel - see on mõtlemisvabadus, sõnavabadus ja tegutsemine seaduslikus raamistikus.“