Tõsielustaar Kim Kardashian survestab tütart, et temagi kuulsaks saaks

Kim Kardashianil on suured plaanid oma vanimale tütrele North Westile, vahendab ajakiri In Touch. „North on Kimi esimene laps. Kimil on alati olnud ootused talle, aga see surve, mis ta Northile peale paneb, võib olla küll tahtmatu, aga on päris reaalne,“ räägib anonüümne isik ajakirjale.