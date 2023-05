Netflixi ühe menukaima romantikasarja „Love Is Blind“ staarid Matt ja Colleen kolivad peale kahte aastat abielu lõpuks kokku

Tõsielusaade „Love Is Blind“ erineb teistest armastussarjadest ühe toreda vimka tõttu. Nimelt tutvuvad paarid teineteisega kapslites, kus neid eraldab sein ja teineteist on võimalik kuulda, aga mitte näha. Paar näeb lõpuks teineteise välimust, kui mees teeb kapslis abieluettepaneku ning naine sellega nõustub. Seega, saate eesmärk on kokku viia paarid nende sisemuse ja maailmapildi järgi. Väline atraktiivsus peaks saate kontseptsiooni kohaselt olema irrelevantne.

Matt ja Colleen tutvusid saate kolmandas hooajas ning abiellusid selle saate lõpus. Paar on varasemalt öelnud, et ei taha kiirustada kokku kolimisega, mis siis et nad juba abielus on. Nende soov oli peale saate lõppu jätkata teineteisega tutvumist ja liikuda suhtega edasi omas tempos. Tänaseks on suhte uus etapp käes ja paar on valmis kokkukolimiseks.

Collen jagas saate järelkaja taskuhäälingus, et nad peaaegu juba elavad koos, sest Matti töökoht on naise korterile lähemal ja logistiliselt on see lihtsalt loogiline olnud. „Meil pole finantsi, et maja osta, aga me kavatseme rentida Dallases ja see annab meile piisavalt aega, et leida perfektne kodu, mis töötaks meie mõlema jaoks.“