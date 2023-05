Måneskini reedene kontsert saab raju järelpeo: ei ole välistatud, et ansambel pidulistega ühineb!

Kõikidel kontserdikülastajatel on võimalik pikendada meeleolukat õhtut ja liikuda peale kontserti ööklubisse Helitehas, mis on kõigest 10 minuti autosõidu kaugusel Unibet Areenast. Kuna Måneskini Tallinna kontsert on tuuri viimane ülesastumine, siis võib üritust külastada ka bänd ise.