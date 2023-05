Joel Ostrat Star FMi hommikuprogrammi saatejuhtidele: te olete suhteliselt jõhkardid

Joel olevat saate salvestusele pool tundi varem kohale tulnud, sest närv salvestamise ees oli suur. „Teie juurde tulles alati, te olete suhteliselt jõhkardid, alati on närv sees, no Pille ju pommitab jõhkrate küsimustega. Ja tegelikult mul on täna kõik vastused üles kirjutatud. Vaata, kui palju pabereid mul kaasas on.“ Selle avalduse peale lausus Pille, et tema arvates on ta seekord saadet eriti viisakalt alustanud.

Samuti tuli saate sees välja Joeli arvamus Kristel Aaslaidi kokkamisoskusest. Nimelt on Kristel kaasa teinud Joeli saates „Joel Ostrati suur õhtusöök,“ millele eelnevalt pakkus mini õhtusöögi Joelile elukaaslase Mattias Naaniga oma kodus. „Eks me saime ise ka juba eos aru, et see ei lähe hästi, ega ei läinudki.“

Selle peale tõi Joel näite, et see õhtusöök jääb talle igaveseks meelde. „Kusjuures väga paljud küsivad, et Joel, kellega sul on kõige rohkem meeldinud suurt õhtusööki teha ja siis ma saan alati Kristeli ja Mattiase näite tuua, sest nad suhteliselt ebaõnnestusid kodus. Ma ütlen ausalt, nende toit oli, isegi võib öelda natuke kohutav. See on ju tore kurat, kui kellelgi läheb aia taha.“